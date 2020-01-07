جونسون: لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إن على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، وإنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي.

وقالت إيران، يوم الأحد، إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية في العراق الجمعة الماضي.

موضوع يهمك بعد أن نشرت عدة وكالات أنباء إيرانية كـ"تسنيم" القريبة من الحرس الثوري و"إيسنا القريبة" من منظمة الإعلام الإسلامي،... سيناريوهات إيران الـ 13 تتبخر.. حذف "تهديد صاعق" إيران

وقال بيان صدر من مكتب جونسون: "بحث الزعيمان الوضع في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، واتفقا على ضرورة التهدئة وإيجاد سبيل دبلوماسي لحل الأزمة الحالية".

وأضاف "اتفقا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي".