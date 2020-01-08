أوكرانيا تتراجع عن أقوالها بشأن سبب تحطم طائرتها بإيران

أصدرت سفارة أوكرانيا في إيران بيانا جديدا، اليوم الأربعاء، بشأن الطائرة المنكوبة، وحذفت بيانها الأولي الذي أشار إلى أن الحادث وقع بسبب عطل في المحرك وليس بسبب هجوم صاروخي.

وكانت السفارة الأوكرانية في إيران، قالت في وقت سابق، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية.

ولكنها عادت بعدها بساعات لتصدر بيانا جديدا بشأن الطائرة المنكوبة، وتحذف الإشارة إلى أن سبب التحطم هو عطل في المحرك.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.

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وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.

وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن "كل ركاب وأفراد طاقم" طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، "قتلوا".

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

في المقابل، لم تصدر شركة الخطوط الجوية الأوكرانية أي بيان حول السبب حتى وقت نشر هذا المقال، فيما ذكرت شركة "بوينغ" أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران، مشيرة إلى أنها تجمع المزيد من المعلومات.

وأعلن التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم، مقتل 176 راكباً، هم كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران، صباح اليوم الأربعاء، وسط ترجيحات متزايدة بتعرضها لانفجار.

وحددت كييف أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانياً و63 كندياً و3 بريطانيين و3 من ألمانيا و4 من أفغانستان و10 من السويد و2 من أوكرانيا، إضافة إلى الطاقم المتكون من 9 أوكرانيين، فيما قالت الخطوط الأوكرانية، إن الطائرة التي تحطمت في طهران جديدة وتم فحصها قبل يومين.