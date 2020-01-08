الكويت تنفي نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان

نفت حكومة الكويت نبأ الانسحاب الأميركي من معسكر عريفجان. وأشار المتحدث باسم الحكومة الكويتية إلى "اختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية على تويتر".

وأفاد الاختراق المذكور أن وزير الدفاع الكويتي أعلن، الأربعاء، تلقي رسالة من أميركا بسحب قواتها من الكويت خلال 3 أيام. وذكر أن أميركا ستسحب قواتها من معسكر عريفجان، وتبين لاحقا أن النبأ كاذب.

هذا وذكر الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية.

وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

كما كشفت وكالة "تسنيم" عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.

فيما أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن القوات الأميركية ردت باستهداف أحد مصادر إطلاق الصواريخ الإيرانية.