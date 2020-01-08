قبرص توافق على طلب واشنطن نشر فريق إجلاء مؤقت

المصدر: نيقوسيا، قبرص – أسوشييتد برس

قال مسؤول إن الحكومة القبرصية وافقت على طلب الولايات المتحدة بشأن نشر فريق "استجابة سريعة" مؤقتًا للمساعدة في إجلاء الموظفين من البعثات الدبلوماسية الأميركية في الدول المجاورة إذا لزم الأمر.

صرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشيوس، الأربعاء، بأن الفريق سوف يكلف أيضا بإجلاء المدنيين الأميركيين من المنطقة في حال الطوارئ.

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يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت إيران أكثر من 20 صاروخًا على قواعد في العراق تستخدمها القوات الأميركية ردا على قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال كوشيوس إن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط منحت الإذن في إطار سياستها طويلة الأمد لتقديم المساعدة إلى البعثات ذات الطبيعة الإنسانية بعد طلبات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن قبرص تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول شرق البحر المتوسط ودول الشرق الأوسط.