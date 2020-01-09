أوكرانيا تطلب دعماً دولياً للتحقيق بسقوط طائرتها بإيران

طلبت أوكرانيا، الخميس، من الغرب تقديم "إثباتات" تساعد في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان "من مصلحة بلادنا تبيان الحقيقة. لذلك نوجه نداء إلى شركاء أوكرانيا الغربيين: إن كان لديكم إثباتات تساعد التحقيق، نطلب منكم تقديمها لنا".

وطلب مساعد وزير الخارجية الأوكراني، سيرغي كيسليتسيا، أمام مجلس الأمن الدولي الخميس "دعما غير مشروط" للخبراء المكلفين التحقيق حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، فجر الأربعاء، في طهران.

وقال كيسليتسيا خلال اجتماع حول موضوع الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، "أُزهقت 176 روحا بريئة"، مضيفاً أن "ظروف هذه الكارثة لم تتضح بعد. يعود الآن للخبراء أن يحققوا ويجدوا أجوبة حول مسألة معرفة من تسبب بحادث التحطم. يجب من أجل ذلك أن يتلقى خبراؤنا دعما غير مشروط في تحقيقهم".

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وكانت طائرة الركاب الأوكرانية تحطمت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران وعلى متنها 170 راكبا. الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني بحسب المعلومات الأولية.

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب طهران أصيبت بصواريخ إيرانية أطلقت من نظام مضاد للطائرات تم تفعيله عن طريق الخطأ، وفق 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والاستخبارات الأميركية والعراق.

من جهتها، نفت إيران "الشائعات غير المنطقية" التي تقول إن الطائرات الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أسقطت بصاروخ. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد علي عابد زادة قوله الخميس "من الناحية العلمية، من المستحيل أن يضرب صاروخ الطائرة الأوكرانية ومثل هذه الشائعات غير منطقية".





وكان مسؤولون أميركيون قالوا اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة على الأرجح بطريق الخطأ. وخلصت أوكرانيا إلى أربعة سيناريوهات محتملة منها إصابة الطائرة بضربة صاروخية أو عمل إرهابي.