برلمان بريطانيا يقر مشروع قانون الخروج من أوروبا

أعطى النواب البريطانيون، الخميس، موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير (بريكست)، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

وصادق مجلس العموم، الذي يهيمن عليه المحافظون، بزعامة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 صوتاً معارضاً، وسيطرح القانون الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير قبل يومين من موعد بريكست.

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ويعد تمرير القانون في مجلس العموم انتصار لرئيس الوزراء البريطاني الذي تعهد بخروج بريطانيا من الكتلة في الموعد المحدد.

وأنهى فوز أنصار جونسون في حزب المحافظين، بأغلبية مريحة في انتخابات الشهر الماضي، سنوات من الجمود السياسي حول بريكست، وسمحت بتمرير القانون بالرغم من معارضة الأحزاب الأصغر.