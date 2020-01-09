خطأ قاتل.. هل أسقط صاروخ إيراني 176 شخصاً؟

كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو مساء الخميس، أن معلومات بلاده الاستخباراتية تفيد بوجود أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، أسقطت بصاروخ إيراني من صناعة روسية.

وأضاف بأن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران فجر الأربعاء أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.

كما اعتبر أن إيران لن تجري تحقيقا صادقا بشأن الطائرة الأوكرانية.

من جهتها، أعلنت هيئة سلامة النقل الكندية أنها تجري ترتيبات لزيارة موقع تحطم الطائرة

كذلك، أعلنت الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل، مساء الخميس، أنها ستنضم للتحقيق في حادثة تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

موضوع يهمك وسط تزايد الشكوك حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، ظهر فيديو جديد، انتشر... فيديو يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران إيران

بريطانيا تنضم لفرضية الصاروخ

بدوره، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرضية استهداف الطائرة المنكوبة بصاروخ أيضاً. وقال في بيان مساء الخميس، "باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً"، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

ترمب مشككا:" شيء رهيب حدث"

إلى ذلك، أبدى الرئيس الأميركي ، دونالد ترمب، شكوكاً حول أسباب سقوط الطائرة، وقال في مؤتمر صحفي الخميس، "إن لديه شكوكا حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران". وأضاف "لدي شكوكي.. كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ"، مضيفا "يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن".

كما قال: "لدي شعور بأن شيئاً رهيباً حدث ولا بد من التحقيق الفوري".

"الخطأ القاتل"

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق الخميس لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

بدورها، نقلت مجلة نيوزويك ومحطتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية

من جهتها، طلبت أوكرانيا، الخميس، من الغرب تقديم "إثباتات" تساعد في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران، وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان "من مصلحة بلادنا تبيان الحقيقة. لذلك نوجه نداء إلى شركاء أوكرانيا الغربيين: إن كان لديكم إثباتات تساعد التحقيق، نطلب منكم تقديمها لنا".

كما ذكرت كييف أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 82 إيرانياً و63 كندياً و3 بريطانيين و3 من ألمانيا و4 من أفغانستان و10 من السويد و2 من أوكرانيا، إضافة إلى الطاقم المتكون من 9 أوكرانيين، فيما قالت الخطوط الأوكرانية إن الطائرة التي تحطمت في طهران جديدة وتم فحصها قبل يومين.

في حين قالت السفارة الأوكرانية في إيران إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً في المحرك، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

إيران تنفي.. "إنها حرب نفسية ضدنا"

في المقابل، نفت إيران تلك الفرضية، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن "كل تلك التقارير الغربية التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ، حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".