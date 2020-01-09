ستولتنبرغ وترمب: ضرورة تعزيز حضور الناتو بالشرق الأوسط

اتّفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مكالمة هاتفية بينهما الأربعاء على ضرورة أن يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للحلف أعقب الاتصال أن "الرئيس (ترمب) طلب من الأمين العام تعزيز حضور حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط". وأضاف "اتفقنا على أنه بإمكان حلف شمال الأطلسي المساهمة بشكل أكبر في الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب الدولي".

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وقال ترمب في بيان صدر إثر الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق "سأطلب اليوم من حلف الأطلسي تعزيز حضوره في الشرق الأوسط".

ولطالما تباهى الحلف الذي تأسس قبل 70 عامًا بأنه الأكثر نجاحًا في التاريخ وساهم بشكل أساسي بضمان استقرار أوروبا الغربية خلال الحرب الباردة. لكن دوره تركز على أوروبا وأميركا الشمالية رغم التحديات التي واجهتها جيوش حليفة في آسيا وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأدنى.

ولدى الحلف بعثة تدريب تضم 500 جندي في العراق، لكن تم تعليق عملها منذ الضربة الأميركية الجمعة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد. وتم سحب بعض القوات الحليفة المرتبطة بالبعثة من العراق حفاظًا على سلامتهم، في إجراء وصفه ستولتنبرغ بأنه مؤقت.

ولطالما انتقد ترمب حلفاء واشنطن الأوروبيين لعدم مساهمتهم بشكل مؤثر ضمن الحلف، لكن ستولتنبرغ أشار إلى أنهم على استعداد لتغيير ذلك. ولم يتطرق بيان الحلف إلى تفاصيل ما يمكن لأعضائه القيام به في العراق وفي ما يتعلق بالأزمة مع إيران، لكنه أشار إلى أن القادة "اتفقوا على التواصل بشكل مستمر بشأن المسألة".

وأفاد أن "حلف الأطلسي يؤدي دوراً أساسيًا في مواجهة الإرهاب الدولي"، مشيراً إلى مهمات التدريب التي يقوم بها في كل من العراق وأفغانستان ودوره في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش.