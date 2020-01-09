مسيرة أميركية تقتل قائداً منشقاً من طالبان أفغانستان

قُتل، الأربعاء، قائد من طالبان، وهو عضو فصيل منشق، مع مقاتلين آخرين في غارة جوية أميركية بمحافظة هرات (غرباً)، وفق ما قالت مصادر رسمية أفغانية وعسكرية، الخميس.

وقال جيلاني فرهاد: "أؤكد مقتل القائد في طالبان، الملا نانجيالاي، المنتمي إلى فصيل منشق، مع عدة مقاتلين آخرين في عملية للقوات الأجنبية في مقاطعة شينداد بمحافظة هرات"، وحدد أنّ العملية حصلت مساء الأربعاء.

وأفاد مصدر رفيع في شرطة المحافظة، رفض ذكر اسمه، أنّ الهجوم ضد الملا نانجيالاي نفذ بواسطة "ضربة طائرة مسيرة أميركية".

وأكد مصدر عسكري أميركي في كابول مشاركة قوات أميركية في العملية التي جرت في محافظة قريبة من الحدود مع إيران.

وأشار متحدث باسم مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أنَّ "قواتنا نفذت ضربة جوية دفاعية دعما للقوات الأفغانية".

وانشق الملا نانجيالاي عن الفرع الأساسي لطالبان قبل بضعة أعوام ليلتحق بفصيل منشق عقب موت الملا عمر عام 2013، الزعيم الأول والوجه الرمزي للحركة.

وقاتل فصيل نانجيالاي لفترة ضد الفرع الرئيسي لطالبان. ويتفاوض هذا الأخير مع واشنطن منذ عام لسحب قواتها من البلاد مقابل ضمانات أمنية وتقليص العنف وبدء مفاوضات أفغانية داخلية.