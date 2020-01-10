أوكرانيا: تلقينا معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة

بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق الجمعة، أنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران فجر الأربعاء نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، كشف وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن مسؤولين أميركيين سلموا "معلومات مهمة" لكييف تتعلق بالطائرة.

وقال بريستايكو عبر تويتر "التقينا أنا والرئيس فولوديمير زيلينسكي بممثلين عن الولايات المتحدة. وحصلنا على معلومات مهمة سيحللها خبراؤنا".

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

الخطأ القاتل"

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق، الخميس، لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

بدورها، نقلت مجلة نيوزويك ومحطتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.

إيران تنفي

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية". كما أوضح قائلاً: "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور".

إلى ذلك، أضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنستمد العون من أوكرانيا". وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".