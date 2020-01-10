أوكرانيا: نريد تشكيل تحالف دولي للتحقيق بسقوط الطائرة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، عن عزم بلاده تشكيل تحالف دولي للتحقيق بسقوط الطائرة في طهران، والتي راح ضحيتها 176 شخصاً كانوا على متنها، فجر الأربعاء.

ولفت بريستايكو، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أنه سُمح لخبراء أوكرانيين في إيران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة قدمت معلومات ستساعد في التحقيق في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

موضوع يهمك في مشهد غريب، ظهرت ابنة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحاً خلال صلاة الجمعة في... شاهد ابنة سليماني تشهر سلاحاً خلال صلاة الجمعة إيران

كما كتب زيلينسكي على تويتر: "ممتن لتعازي الشعب الأميركي والدعم القيم من الولايات المتحدة في التحقيق في أسباب تحطم الطائرة. المعلومات التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة ستساعد التحقيق".

إلى ذلك ذكر مكتب زيلينسكي في بيان منفصل، أن بومبيو سيزور أوكرانيا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق، إن البيانات التي تلقتها من الولايات المتحدة سيعكف على تقييمها خبراء دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المعلومات.

إيران تنفي

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا قد أكدوا لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء.

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.