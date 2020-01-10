بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

نصحت بريطانيا اليوم الجمعة رعاياها بعدم السفر إطلاقا إلى إيران إذ أن هناك معلومات توحي بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما سقطت بصاروخ إيراني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

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وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها". وتابع قائلا "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلا إن هناك "مجموعة معلومات" تفيد بأن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني.

وجاء في بيان لجونسون حول الكارثة الجوية التي لقي فيها أربعة بريطانيين مصرعهم "باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً"، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي جاستن ترودو.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية

من جهتها طلبت أوكرانيا، الخميس، من الغرب تقديم "إثباتات" تساعد في التحقيق حول تحطم طائرتها في إيران، وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان "من مصلحة بلادنا تبيان الحقيقة. لذلك نوجه نداء إلى شركاء أوكرانيا الغربيين: إن كان لديكم إثباتات تساعد التحقيق، نطلب منكم تقديمها لنا".