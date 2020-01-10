أميركا وكندا وفرنسا تحقق في حادثة الطائرة الأوكرانية

يشارك محققون أميركيون وكنديون وفرنسيون في التحقيق بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، وفق ما ذكرته وكالة "إرنا" الجمعة.

من جانبها، أعلنت فرنسا أنها مستعدة للانضمام إلى التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وذلك بعدما ذكرت كندا ودول أخرى أن الطائرة سقطت بصاروخ إيراني ربما عن طريق الخطأ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن". وكان مسؤول إيراني قد قال في وقت سابق إن فرنسا قد تشارك لأنها من بين الدول التي تُصنع فيها محركات الطائرة.

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وقالت أوكرانيا إنها لا تستبعد أن تكون ضربة صاروخية وراء الحادث لكن ذلك لم يتأكد. وتنفي إيران أن يكون صاروخ قد أسقط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 بعد إقلاعها بوقت قصير.

وساعد مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي في تحليل بيانات مسجل رحلة طائرة بوينغ التي تحطمت في إثيوبيا العام الماضي.

وتحطمت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وهي في طريقها من طهران إلى كييف الأربعاء.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الإيرانيون عن غضبهم لعدم إغلاق المطار بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. وكان العشرات من ركاب الطائرة إيرانيون يحملون جنسية مزدوجة.

من جانبه، ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، باللوم على صاروخ إيراني في إسقاط الطائرة التي كان على متنها 63 كنديا مستشهدا بمعلومات مخابراتية كندية ومن مصادر أخرى على الرغم من قوله إن ذلك "ربما لم يكن متعمدا". وذكر ترودو "تشير الأدلة إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض/جو إيراني".

بيانات الأقمار الصناعية

وذكر مسؤول أميركي مستشهدا ببيانات من الأقمار الصناعية، أن واشنطن خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ. وأشار مسؤول أميركي إلى أن البيانات أظهرت أن الطائرة حلقت لمدة دقيقتين بعد مغادرتها طهران عندما جرى رصد البصمتين الحراريتين لصاروخين أرض/جو. ووقع انفجار على مقربة وأظهرت بيانات الحرارة اشتعال النيران في الطائرة وهي تسقط. ورصدت الأقمار الصناعية العسكرية الأميركية انبعاثات للأشعة تحت الحمراء من الحرارة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها حصلت على شريط فيديو يظهر صاروخا إيرانيا يصطدم بطائرة قرب مطار طهران.

حرب نفسية من إيران

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحفيين بأنه لا يعتقد أن تحطم الطائرة كان بسبب مشكلة ميكانيكية"، قائلا "ربما ارتكب شخص ما خطأ على الجانب الآخر".

ونفت إيران أن تكون الطائرة المنكوبة قد أصيبت بصاروخ قائلة إن مثل هذه التقارير "حرب نفسية على إيران".

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة في بيان "يمكن لكافة الدول التي كان لها مواطنون على متن الطائرة أن ترسل ممثلين ونحث بوينغ على إرسال ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".