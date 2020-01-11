الأردن والبحرين والكويت: حداد 3 أيام على السلطان قابوس

أعلنت كل من الأردن والبحرين والكويت، السبت الحداد 3 أيام على السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة.

فيما أفاد الديوان الملكي الأردني بتنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيّام اعتبارا من اليوم السبت.

وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.

موضوع يهمك أدى وزير التراث والثقافة العماني، هيثم بن طارق، السبت، اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل... هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً لعُمان الخليج العربي

وأضاف، في تغريدة على "تويتر" "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان".

تنكيس أعلام في البحرين

بدورها أعربت مملكة البحرين عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان وإلى العائلة المالكة الكريمة وحكومة وشعب سلطنة عُمان.

وأكدت مملكة البحرين وقوفها إلى جانب سلطنة عُمان والشعب العماني في "هذه الظروف الأليمة لتستذكر بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبير البارزة في نهضة سلطنة عُمان وتطورها في كافة الميادين وبدوره في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة مع مملكة البحرين وإسهاماته مع إخوانه في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته المباركة".

واعلنت البحرين، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتباراَ من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

العالم فقد أحد رجالاته العظام

من جانبه، بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة السلطان قابوس.

وقال "العالم فقد برحيله أحد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عمان والأسرة الخليجية والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية مشيدا بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول".

وفاة السلطان قابوس

يذكر أن البلاط السلطاني في عُمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.