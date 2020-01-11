بالخرائط.. أوكرانيا تنفي رواية إيران بانحراف الطائرة

ردا على إيران. الخطوط الجوية الأوكرانية: لم يكن هناك أي انحراف ل #الطائرة_الأوكرانية عن مسارها. ولم يكن هناك أي شيء غير عادي في مطار طهران pic.twitter.com/DuCOE9oxfj — العربية (@AlArabiya) January 11, 2020

نفت الخطوط الجوية الأوكرانية، السبت، عبر الخرائط رواية إيران بانحراف الطائرة المنكوبة التي أسقطتها طهران يوم الأربعاء وقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا. وقال متحدث باسم الخطوط الأوكرانية في مؤتمر صحافي إن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئ كييف من أي مسؤولية، مؤكداً أنه كان يجب على إيران إغلاق المطار.

مخاطر في المطار

إلى ذلك، أكد أنه لم تصلهم أي معلومات من كييف أو طهران عن مخاطر في المطار، مشدداً على أنه على إيران (البلد الصعب والمعقد) تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث. ورفضت الخطوط الأوكرانية تلميح إيران لتقصير من طاقم الطائرة المنكوبة، مؤكدة أن الطاقم قام بواجبه على أكمل وده دون أي تقصير.

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كما أوضحت أنها دخلت في عملية تقاضي، لافتة إلى أنها تحاول معرفة نتائج التحقيق. وشددت على أن الحادث كان من الممكن أن يصيب أي طائرة أخرى في مطار طهران.

ولفتت إلى أن تأخر إقلاع الطائرة لبعض الوقت كان بسبب حقائب زائدة، مؤكداً أن جثث ضحايا الطائرة جرى تسليمها إلى 4 مستشفيات في إيران.

مفاوضات مع إيران حول التعويضات

إلى ذلك، طالبت الخطوط الأوكرانية، طهران بتقديم تقرير عن الحادث خلال 30 يوما، مؤكدة أن كييف ستجري مفاوضات مع إيران حول التعويضات.

في السياق، قال أحد المتحدثين في رد على الصحافيين إن الخطوط الأوكرانية غيرت سياساتها وأوقفت الرحلات إلى إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق السبت مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً فجر الأربعاء، إلا أنه أوضح أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة.