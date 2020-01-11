57 كنديا قضوا بطائرة أوكرانيا.. وأوتاوا تطالب بإجابات

بعدما أعلنت الخارجية الكندية، الجمعة، أن إيران أصدرت تأشيرات معدودة للمحققين الكنديين المشاركين بالتحقيق في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، طالب رئيس الوزراء جاستين ترودو طهران بإجابات حول أسباب الحادث.

كما أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليبشامبين، أن 57 شخصاً عدد الضحايا الكنديين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيراً إلى أن العالم يراقب ما ستقوم به إيران بشأن التحقيقات، بحسب تعبيره.

ودعت كندا السلطات الإيرانية بالسماح بدخول الفرق الدولية للتحقيق بسقوط الطائرة، آملة ألا تعبث طهران بموقع الحادث، وذلك بعدما قال سكان محليون في إيران لشبكة سي بي إس الأميركية، الجمعة، إن حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم نقله من مكان الحادث الخميس، وقام عمال النظافة بتنظيف المكان قبل وصول الفرق الدولیة المختصة المستقلة.

وأضافت "سي بي إس": إن عملية التنظيف تمت قبل وصول المحققين الأوكرانيين، وحسب العمال الموجودين في الموقع فإنهم لا يعلمون أين نقل الحطام.

وأجبر مسؤولو الأمن الإيرانيون مراسلة شبكة "سي بي إس" على مغادرة موقع تحطم الطائرة. وقالت المراسلة إنه لم يتبق سوى القليل من الحطام.

في المقابل، نفى السفير الإيراني لدى بريطانيا في وقت لاحق، صحة التقارير بأن إيران قامت بتجريف موقع تحطم الطائرة الأوكرانية التي تقول كندا وجهات أخرى إنها أُسقطت بصاروخ.

ونوّهت كندا بدورها إلى وجود تنسيق دولي للبدء بالتحقيقات المتعلقة بالواقعة.

"تأشيرات معدودة للمحققين الكنديين"

وكانت الخارجية الكندية قد أكدت أن إيران أصدرت تأشيرات معدودة للمحققين الكنديين الذين من المفترض أن يشاركوا في التحقيق بحادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، ومعهم آخرون من أميركا وفرنسا.

موضوع يهمك طالب حلف الناتو، الجمعة، إيران بتحقيق شفاف بالكامل حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في طهران، ما أسفر عن مقتل... الناتو يرجح سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني إيران

من جانبها، أعلنت باريس أنها مستعدة للانضمام إلى التحقيق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وذلك بعدما ذكرت كندا ودول أخرى أن الطائرة سقطت بصاروخ إيراني ربما عن طريق الخطأ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

وكان مسؤول إيراني قد قال في وقت سابق إن فرنسا قد تشارك لأنها من بين الدول التي تُصنع فيها محركات الطائرة.

"تحالف دولي"

وبعد أن رجحت أوكرانيا، الجمعة، فرضية العمل الإرهابي أو الهجوم الصاروخي في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، حيث قال رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو) إيفان باكانوف إن الجهاز يضع احتمالات الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء التحطم، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، عن عزم بلاده تشكيل تحالف دولي للتحقيق بسقوط الطائرة.

ولفت بريستايكو، خلال مؤتمر صحافي الجمعة، أنه سُمح لخبراء أوكرانيين في إيران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة قدمت معلومات ستساعد في التحقيق في تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق، إن البيانات التي تلقتها من الولايات المتحدة سيعكف على تقييمها خبراء دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المعلومات.

إيران تنفي

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا قد أكدوا لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء.

في المقابل، نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.