قبل الأوكرانية.. طائرات مدنية سقطت بصواريخ خلال 40 عاما

عقب إعلان إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية في الأراضي الإيرانية بـ"الخطأ"، الأربعاء الماضي، عقب إقلاعها بدقيقتين، ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، نستذكر أبرز حوادث إسقاط الطائرات المدنية بصواريخ حول العالم خلال 40 عاما.

الماليزية في 2014

في 17 تموز/يوليو 2014 سقطت طائرة بوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية في رحلة بين أمستردام وكوالالمبور وعلى متنها 298 شخصاً بينهم 196 هولندياً، قرب منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا الذي يشهد نزاعاً مسلحاً ويسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، بدون أن ينجو أحد من التحطم.

وتوصل المحققون الدوليون في أيار/مايو 2018 إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ بوك السوفيتي انطلق من اللواء 53 الروسي للدفاع الجوي في كورسك، في جنوب غربي روسيا.

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في حزيران/يونيو 2019، اتهم المحققون ثلاثة روس وأوكرانيا في هذه القضية، من المقرر أن تبدأ محاكمتهم في آذار/مارس 2020 في هولندا. ويتوقع أن تجري محاكمتهم غيابياً.

طائرة بيلاروسية في الصومال

في 23 آذار/مارس 2007 سقطت طائرة من نوع إليوشين تابعة للخطوط البيلاروسية بصاروخ بعيد إقلاعها فوق العاصمة الصومالية مقديشو التي كانت تشهد حرباً أهلية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً. وكانت الطائرة تقل فريق مهندسين وتقنيين بيلاروسيين توجهوا للصومال لإصلاح طائرة ضربت بصاروخ قبل أسبوعين.

صاروخ أوكراني عن طريق الخطأ

في 04 تشرين الأول/أكتوبر 2004 انفجرت طائرة توبوليف تو 154 تابعة لشركة سيبير الروسية التي تربط بين تل أبيب ونوفوسبيرسك في سيبيريا الغربية في السماء أثناء طيرانها فوق البحر الأسود، على بعد 300 كلم عن سواحل شبه جزيرة القرم. قتل 78 شخصاً، معظمهم من الإسرائيليين، في الكارثة.

وبعد أسبوع، أعلنت كييف أن الكارثة وقعت جراء إطلاق لصاروخ الأوكرانية عن طريق الخطأ.

مقتل 290 بطائرة إيرانية

في 03 تموز/يوليو 1988تحطمت طائرة ايرباص ايه-300 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، متوجهة من بندر عباس إلى دبي، بعيد إقلاعها، إثر إصابتها بصاروخين أطلقا من فرقاطة أميركية في مضيق هرمز. قتل 290 شخصاً في الكارثة.

وأكد فريق الفرقاطة "يو اس اس فينسين" أنه اعتقد أن الطائرة كانت مقاتلة إيرانية تحلق لأهداف عدائية. وتلقت إيران من الولايات تعويضاً بقيمة 101,8 مليون دولار.

طائرة كورية

في ليل 31 آب/أغسطس إلى الأول من أيلول/سبتمبر 1983 أسقطت مقاتلة سوفييتية، طائرة بوينغ 747 كورية جنوبية تابعة للخطوط الجوية الكورية فوق جزيرة سخالين، بعدما انحرفت عن مسارها. قتل 269 شخصاً من ركاب وطاقم كانوا على متنها.

ولم تعترف موسكو بمسؤوليتها عن تحطم الطائرة إلا بعد خمسة أيام، وتحت ضغط دولي وإدانة من مجلس الأمن الدولي.

إسرائيل تسقط طائرة ليبية

في 21 شباط/فبراير 1973 أسقط الطيران الحربي الاسرائيلي، طائرة بوينغ 727 تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية، في رحلة بين طرابلس والقاهرة فوق صحراء سيناء. قتل 108 من بين 112 شخصاً كانوا على متنها. وتم اعتراض الطائرة التي ضلت طريقها فوق شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن طاقم الطائرة رفض الهبوط.

واليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري. وبث بياناً صادراً عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران أكدت فيه أن الطائرة المنكوبة التي قضى على متنها 176 فجر الأربعاء، حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد نتيجة خطأ بشري.

كما أوضح الجيش الإيراني في بيانه أن القوات المعنية ظنّت أنّ البوينغ الأوكرانيّة "طائرة معادية"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.