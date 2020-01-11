مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان.. وطالبان تتبنى

قتل جنديان أميركيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأميركية، السبت، بولاية قندهار جنوب أفغانستان، بحسب قوة الحلف الأطلسي، فيما تبنت حركة طالبان الهجوم.

وقالت قوة الأطلسي في بيان: "عملاً بسياسات وزارة الدفاع الأميركية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما".

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ووقع الهجوم في منطقة داند قرب مدينة قندهار، بحسب المتحدث باسم شرطة الولاية، جمال نصير باركزاي، الذي قال إن "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين طاولها تفجير".

"خفض العنف"

إلى ذلك لم تستأنف الولايات المتحدة وطالبان بعد مفاوضاتهما للوصول إلى اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وعلقت المفاوضات منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد هجوم متمردين على قاعدة جوية تديرها القوات الأميركية. وتوقفت المحادثات للمرة الأولى في أيلول/سبتمر بعد هجوم لطالبان في كابول أوقع 12 قتيلاً، بينهم جندي أميركي.

وتشترط الولايات المتحدة حالياً "خفض العنف" قبل استئناف أي مفاوضات.