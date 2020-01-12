بريطانيا وألمانيا تدينان احتجاز السفير البريطاني لدى إيران

قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان إن جونسون والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أدانا احتجاز إيران السفير البريطاني في طهران بعد أن تحدثا هاتفياً، اليوم الأحد.

وقال المتحدث "فيما يتعلق بإيران، ناقشا الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية. وأدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف "ناقش الزعيمان أيضا مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقاً على سلاح نووي، وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

موضوع يهمك أكد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن "إسقاط الطائرة الأوكرانية حدث نتيجة الارتباك". وقال إن "التحقيقات وراء تأخر إعلان... الحرس الثوري الإيراني: ارتباك وراء إسقاط طائرة أوكرانيا إيران

يأتي ذلك فيما نفى السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، الذي ندّدت لندن باعتقاله في إيران، الأحد، مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية قبلها بيوم.

وكتب ماكير على "تويتر": "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي تظاهرة".

وأضاف: "لقد ذهبت إلى حدث قُدّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أُسقطت قرب طهران، الأربعاء. وأشار إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.

يأتي ذلك فيما قامت عناصر موالية للنظام الإيراني بتظاهرات وإحراق للعلم البريطاني أمام سفارة لندن في طهران.

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن بلاده أوقفت لفترة وجيزة السفير البريطاني بعد أن اشتُبه بأنه أجنبي يشارك في "تجمّع غير قانوني" وأُطلق سراحه بعد التعرّف عليه. وكتب عراقجي على "تويتر": "لم يتم احتجازه. أُوقف كأجنبي مجهول في تجمع غير قانوني"، مشيراً إلى أنه أُطلق سراحه بعد ربع ساعة من التعرّف عليه.