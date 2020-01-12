نصرالله: قاسم سليماني كان مندوب إيران بالمنطقة

قال أمين عام ميليشيا حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأحد، إن قاسم سليماني كان مندوب إيران في المنطقة، في إشارة إلى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قتل الأسبوع الماضي في ضربة أميركية خارج مطار بغداد.

وأكد نصرالله، في خطاب متلفز، على دور سليماني في سوريا والعراق واليمن، مشيراً إلى أن زيارات سليماني للبنان كانت عديدة.

وقال نصر الله: "سليماني طلب منا أن نرسل عسكريين من حزب الله للعراق".

موضوع يهمك أفاد موقع شبكة "فوكس نيوز"، السبت، بأن مجموعة من القوات الخاصة الأميركية كانت تتابع السيارة التي أقلت قائد فيلق القدس... صور التقطتها قوات أميركية خاصة عقب مقتل سليماني بدقيقة أميركا

وعن أبومهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد العراقية، الذي قتل بنفس العملية مع سليماني، قال نصرالله "إن أبومهدي المهندس كان يعتبر نفسه جندياً عند قاسم سليماني".

وزعم نصرالله أنه لولا سليماني والمهندس لانتشر "داعش" في الخليج والمنطقة، داعياً المنطقة، بدءاً من لبنان، لتوجيه الشكر لسليماني لجهوده.

كما اعتبر أمين عام ميليشيا حزب الله أن الشعب الإيراني "لا مثيل له" لحشده مليونية في تشييع سليماني، مدعياً أن تشييع سليماني "أرهب واشنطن".

كما أشاد نصرالله باعتراف طهران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أودت بحياة 176 راكباً، معظمهم من الإيرانيين.

واعتبر نصرالله أن واشنطن هي "التهديد الأكبر" لأمن كل دولة في المنطقة، مشدداً على أن "إيران لا تريد امتلاك سلاح نووي".