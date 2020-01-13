ألمانيا.. وفاة غامضة لجنديين أميركيين

عُثر على جنديين أميركيين ميتين في قاعدة جوية ألمانية في مقاطعة راينلاند بلاتينات، وفق ما أفادت القاعدة العسكرية، الاثنين، مضيفة أن أسباب وفاتهما غير معروفة بعد.

وعُثر على الجنديين البالغين 20 عاما، ميتين بعد ظهر الخميس في مهجع بقاعدة سبانغداهليم الجوية (غربا). وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال الكولونيل ديفيد ايبرسون في تعزيته لعائلتي الضحيتين على موقع القاعدة الإلكتروني إنه "من الصعب دائما خسارة أعضاء مهمين في فريقنا".

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وتستضيف قاعدة سبانغداهليم، التي يوجد بها حوالي 4 آلاف جندي، سرب المقاتلات 52 التابع لسلاح الجو الأميركي. وكان الجنديان مكلفين بصيانة الطائرات.

وتوجد في ألمانيا نحو 20 قاعدة عسكرية أميركية.