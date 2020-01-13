جيش لبنان: تعاملنا مع المدنيين ينطلق من قناعة بحق التظاهر

قال الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، في تغريدة على تويتر نقلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إن تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.

لكنه اعتبر أن هذا الأمر لا يعني على الإطلاق التساهل مع أي مخل بالأمن أو أي تصرفات منافية للأخلاق أو أي عمليات قطع طرق.

وأثنى قائد الجيش على ما أظهره العسكريون من "رباطة جأش وضبط للنفس" في التعامل مع التحركات.

موضوع يهمك أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 6 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات... تغريم شركات الاتصالات السعودية 6 ملايين ريال لمخالفات شركات

كما دعا العسكريين إلى مواصلة جهودهم وعدم الانجرار وراء شائعات تهدف إلى ثنيهم عن القيام بواجبهم وتحويل الأنظار عن حقيقة ما يجري.

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان بشكل متقطع، حيث تجمع مساء الأحد عدد كبير من المحتجين أمام ساحة النجمة في العاصمة بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط واعتذار الرئيس المكلف، حسّان دياب، في ظل تدابير أمنية مشدّدة.

وعمد المحتجون إلى قطع الطريق عند جسر الرينغ، وذلك بعدما كان قسم كبير منهم قد تجمهر عند مدخل مجلس النواب وسط بيروت. وعلى الفور، حضرت قوة كبير من مكافحة الشغب إلى مكان التجمع على تقاطع برج الغزال - الرينغ، وعملت القوى الأمنية على تسهيل حركة المرور أمام المواطنين.

إلى ذلك، دعا المحتجون لمواصلة تحركهم والتجمع يوم الثلاثاء المقبل عند مدخل ساحة النجمة.