موراليس: في حال عودتي لبوليفيا سأشكل ميليشيا شعبية مسلحة

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اللاجئ حالياً في الأرجنتين، اليوم الأحد، أنه سيشكل ميليشيا شعبية مسلحة مثل تلك الموجودة في فنزويلا إذا عاد إلى بوليفيا.

وفي تصريح لإذاعة "كاوساشوم كوكا" البوليفية التابعة لنقابة مزارعي الكوكا التي ينتمي إليها موراليس، أكد الرئيس الاشتراكي الذي استقال في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المتضي، من جديد أنه كان ضحية "انقلاب".

وأعلن أن عدم امتلاك حكومته "خطة بديلة" بمواجهة المعارضة اليمينية كان خطأ "مميتاً". وقال: "نحن، الحركات الاشتراكية والحكومة، كانت لدينا ثقة زائدة".

وأوضح موراليس قائلاً: "في أي لحظة أعود بها إلى بوليفيا، يجب علينا تنظيم ميليشيا مسلحة شعبية كما فعلت فنزويلا".

ومنذ أن فر من البلاد، أعرب الرئيس السابق عن نيته العودة إلى الأراضي البوليفية خلال حملة الانتخابات التي حددتها السلطة الانتقالية في لاباز في الثالث من أيار/مايو المقبل.

لكن يمكن أن يرفض ترشيح موراليس لأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحقه، خصوصاً بتهمة "الإرهاب".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصريحاته، الأحد، حول تشكيل حركة مسلحة قد تزيد قضيته خطورة، بحسب "إسرائيل ألانوكا" نائب وزير التنسيق الحكومي.

وألانوكا جزء من الحكومة الانتقالية التي ترأسها اليمينية جانين أنييز العضو في مجلس الشيوخ التي أعلنت نفسها رئيسةً مؤقتة لبوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس.

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وقال ألانوكا: "يوجد أصلاً دعوى مفتوحة بحق موراليس، ومذكرة توقيف بتهم العصيان والإرهاب وتمويل الإرهاب"، معتبراً من شأن تصريحاته الأخيرة أن "تكون عوامل مشددة" ضدّه في قضيته.

يذكر أنه في فنزويلا، التي يرأسها الاشتراكي نيكولاس مادورو، ينتمي نحو 3.2 مليون مدني إلى حركة مسلحة شعبية.

وهذا التنظيم المرتبط بالجيش الفنزويلي أنشأه هيوغو تشافيز خلال حكمه لفنزويلا من 1999 حتى وفاته عام 2013، والذي كان حليفاً لموراليس وبمثابة معلم لنيكولاس مادورو.

واستقال موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما تخلت عنه الشرطة والجيش تحت ضغط تظاهرات للمعارضة التي تعتبر أن إعادة انتخابه لولاية رابعة في 20 تشرين الأول/أكتوبر قد شابها احتيال. ولجأ أولا إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين.