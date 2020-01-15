التأم شملهما.. زوجة كارلوس غصن "سعيدة لهروبه"

بعد أن التأم من جديد شمل كارلوس غصن وزوجته كارول في بيروت، إثر أشهر من الفراق، أكدت السيدة الأميركية، اللبنانية الأصل، أنها سعيدة لهروب زوجها "الأسطوري" من اليابان.

وقالت كارول غصن في مقابلة مع وكالة "رويترز" من بيروت، حيث تقبع بصحبة زوجها في منزل خاص، إن علاقتها مع اليابان انتهت.

إلى ذلك، أضافت السيدة الخمسينية (54 سنة) التي أمضت سنوات عديدة كمصممة أزياء في نيويورك، إن الاتهامات التي توجهها اليابان إليها "جزء من مزحة". وأوضحت قائلة إنه "بعد الإدلاء بشهادتها لساعات أمام المحققين في اليابان، تم إبلاغها بأن بوسعها الذهاب وبعد تسعة أشهر صدرت مذكرة الاعتقال". ووصفت هذا التحرك بأنه انتقامي ولا علاقة له بالقانون.

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خطة هروب بسعر مقبول

من جهته، ذكر كارلوس غصن أن خطة هروبه إلى لبنان مسقط رأسه تطورت بسرعة مع مجموعة صغيرة من الناس بسعر معقول وفي سرية تامة. وتابع قائلا: "إن القاعدة الأولى في الإقدام على شيء كهذا هو ألا يعلم به أي من أفراد الأسرة، لأنهم سيكونون قلقين للغاية".

وعندما سئلت كارول: هل كانت ستثني زوجها عن الهروب فقالت دون تفكير "نعم". لكنها توقفت عن الكلام ونظرت إلى زوجها، لتقول مجددا "لا". وأضافت أنها لو كانت علمت من البداية لأبدت اعتراضها وأنها كانت تؤيد أن يخوض زوجها المعركة القانونية لإثبات براءته، لكن بعد مرور الوقت وبعد رؤيتها لكيفية تعامل المدعين اليابانيين أدركت أن زوجها لن يحصل أبدا على محاكمة عادلة.

كما عبرت عن سعادتها لأن زوجها "فعل ذلك".

إلى ذلك، أكد الزوجان أنه سيسعدهما البقاء في لبنان بقية حياتهما إذا اقتضت الضرورة.

يذكر أن وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري كان أعلنت سابقاً أن هروب غصن من محاكمته قد يشكل جريمة.

تآمر من نيسان

في حين أكد رئيس شركة نيسان السابق، الثلاثاء، أن السفير الفرنسي أبلغه بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليه بأن شركته تتآمر عليه. وأضاف خلال مقابلة سابقة مع رويترز "صراحة، شعرت بالصدمة لإلقاء القبض عليّ، وأول ما سألت عنه هو التأكد مما إذا كانت نيسان على علم بذلك حتى تستطيع إرسال أحد المحامين لي". وقال "في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: "نيسان تنقلب عليك". عندئذ أدركت أن الأمر برمته كان مؤامرة".

وكان هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان، الذي أُجبر على الاستقالة العام الماضي بعد اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، قال خلال مؤتمر صحافي بعد وقت قصير من إلقاء القبض على غصن، إن الأخير كان يستخدم أموال الشركة في أغراض شخصية، وإنه أبلغ عن دخل أقل من الواقعي لسنوات.

وقال غصن "عندما أخبرني السفير الفرنسي أنه بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض علي، ظهر سايكاوا في مؤتمر صحافي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي.. قلت يا إلهي، هذه مؤامرة".

يذكر أن غصن (65 عاما) فر الشهر الماضي من اليابان حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة.