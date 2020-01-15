فرنسا: حل أزمة إيران يتمثل في موافقتها على اتفاق جديد

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الأربعاء، أن الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف العقوبات، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي الإيراني في خطر مطالباً طهران باحترام التزاماتها.

كما أوضح أن آلية فض النزاع النووي مع إيران تهدف لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف.

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وقال لو دريان، متحدثا أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ سبتمبر أيلول 2017 للشروع في مفاوضات جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية مقابل خفض العقوبات الأميركية هي السبيل الوحيدة للمضي قدما.



وأضاف "هذا البرنامج لا يزال قائما وممكنا.. إنه، اليوم، السبيل الوحيدة للخروج من الأزمة".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال الاثنين، إن فرنسا وروسيا لديهما رغبة مشتركة في حماية الاتفاق النووي الإيراني. ودعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وإيران، إلى العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، والامتناع عن المزيد من العنف.

وقف النار في ليبيا

وفي الشأن الليبي، أكد لو دريان أن المحادثات في موسكو لم تكن حاسمة، مطالباً الأطراف الليبية احترام وقف النار قبل مؤتمر برلين الأحد.

والأحد القادم، يجتمع طرفا الصراع الليبي مع القوى الفاعلة في الأزمة لليبية على طاولة حوار واحدة، في مؤتمر "برلين"، الذي تأمل ألمانيا من خلاله التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية في ليبيا بشكل نهائي، والدفع باتجاه عودة العملية السياسية من أجل الاستقرار والسّلام.

هذا وحصل مراسل "العربية/الحدث"، الأربعاء، على نسخة مسربة من مسودة مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية، حول الازمة الليبية. وشددت النسخة المسربة على أهمية سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، عبر دعم العملية السياسية.