فيديو جديد.. يظهر إصابة "الأوكرانية" بصاروخين إيرانيين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء، أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة التجارية الأوكرانية بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/كانون الثاني.





وقالت الصحيفة إن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة. وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة على الفور، وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.

وكان فيديو انتشر سابقا على مواقع التواصل وتناقلته صحف أجنبية، يوثق لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ فوق طهران. وأظهر الفيديو، الذي يبدو أن أحداً التقطه بكاميرا هاتفه المحمول، كرة مشتعلة تسقط من السماء بسرعة كبيرة، ثم ترتطم بالأرض محدثة انفجارا هائلا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مسؤوليته عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصاً، إلا أنه زعم أن الصاروخ الذي أطلق باتجاهها انفجر قرب الطائرة، قائلاً "إن الطائرة حرفت مسارها للعودة"، وهو ما نفته لاحقاً أوكرانيا بالخرائط.

وعازياً السبب إلى "التوتر" الذي كان سائداً، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زاده، إن الحرس ظن أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها في إيران صاروخ كروز، كاشفاً أنها أُسقطت بصاروخ قصير المدى.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR — The New York Times (@nytimes) ١٤ يناير ٢٠٢٠

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران "سينالون العقاب"، واصفاً الحادث بأنه "خطأ لا يغتفر ويجب التحقيق فيه بحرص".



وذكر إعلام إيراني، الثلاثاء، أن الحرس الثوري احتجز الشخص الذي بث مقطعاً مصوراً لصاروخ ضرب الطائرة الأسبوع الماضي. وأضاف من دون الخوض في التفاصيل أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقاً.