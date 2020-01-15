بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب لرئاسة الوزراء

قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رشح اليوم الأربعاء رسمياً رئيس هيئة الضرائب الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، وهو شخصية غير مشهورة، ليصبح رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف الكرملين أن بوتين قدم الترشيح إلى البرلمان الروسي للحصول على موافقته، بعدما وافق ميشوستين على ترشيحه للمنصب.

كانت الحكومة الروسية قد استقالت في وقت سابق اليوم الأربعاء في خطوة لم تكن متوقعة، وجاءت بعدما اقترح بوتين تعديلات دستورية واسعة قد تسمح له بتمديد حكمه.

وقال رئيس الوزراء المستقيل، ديمتري مدفيديف، في تصريحات نقلها التلفزيون "نحن بوصفنا حكومة روسيا الاتحادية، علينا أن نوفر لرئيس بلادنا الوسائل لاتخاذ كل التدابير المطلوبة. لهذا السبب تستقيل الحكومة بتشكيلتها الحالية".

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وأوضح مدفيديف المقرب جدا من بوتين أنه استقال إثر قرار الرئيس إجراء "تغييرات أساسية في الدستور" الروسي، معتبراً أنها إصلاحات ستغير "توازن السلطات" التنفيذية والتشريعية والقضائية.

واقترح بوتين الأربعاء سلسلة إصلاحات للدستور الروسي من شأنها تعزيز سلطات البرلمان مع الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام السياسي الذي يقوده منذ عشرين عاما.

يهدف الإجراء الرئيسي المعلن إلى تعزيز دور البرلمان في تأليف الحكومة عبر منحه صلاحية انتخاب رئيس الوزراء، ما يجعل الرئيس "مرغما على تعيينه"، علماً أن مجلس النواب يصادق حالياً على اختيار الرئيس.

وآثار ما أعلنه بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان والنخب السياسية، تساؤلات حول مستقبله السياسي ما بعد العام 2024 حين تنتهي ولايته، علما أنه لم يسم ألبتة خلفا له ولم يعلن نياته المستقبلية.