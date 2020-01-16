حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل/ نيسان لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في خطاب للجيش "حاملة الطائرات ستدعم عمليات تشامال (في الشرق الأوسط) من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

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يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد داعش ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

وفي ديسمبر الماضي، قالت متحدثة باسم القوات المسلحة الفرنسية، إن عملية أوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج، ستنطلق الشهر المقبل عندما تبدأ سفينة حربية فرنسية القيام بدوريات هناك. وقد دفعت الحكومة الفرنسية إلى إيجاد بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعادها المشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من التهديد الإيراني.

وقالت البريغادير جنرال آن سيسيل أورتيمان، نائبة المتحدث باسم القوات المسلحة، حينها، إن الفرقاطة "كوربيت" ستشارك في مبادرة الأمن البحري الأوروبية من بداية العام المقبل، وفق رويترز.