باكستان..أحكام بالسجن على نحو 80 من الإسلاميين

أصدرت محكمة باكستانية أحكاماً بسجن أكثر من 80 عنصراً من الإسلاميين، 55 عاماً لكل منهم، لمشاركتهم في احتجاجات تخللتها أعمال عنف ضد تبرئة آسيا بيبي، المسيحية التي اتهمت بالتجديف ضد الإسلام، كما صرح، الجمعة، أحد المسؤولين في الحركة.

وقال بير إعجاز أشرفي، أحد كوادر حركة "تحريك- لبيك باكستان"، إن الأحكام جاءت قاسية على نحو غير معتاد لهذا النوع من الحالات في باكستان، وصدرت الأحكام، الخميس، من محكمة في روالبندي.

واستمرت محاكمة المدانين أكثر من عام، وهم أفراد في هذه الحركة التي نظمت تظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد للتنديد بتبرئة بيبي، التي حُكم عليها بالإعدام في عام 2010 ثم برأتها المحكمة العليا نهاية عام 2018.

وبعد قرار تبرئتها، أغلق الآلاف من عناصر ومؤيدي الحركة خلال 3 أيام الطرق الرئيسية في البلاد مطالبين بإعدامها.

وكانت الحركة قد دعت إلى قتل قضاة المحكمة العليا الذين اتخذوا القرار، كما حرضت الجيش على العصيان.

وأمرت السلطات باعتقال زعيمها كاظم حسين رضوي علي سبيل التهدئة. وتم إطلاق سراحه في أيار/مايو 2019.

وأكد إعجاز أشرفي أن الحركة ستستأنف الأحكام في ما وصفه بأنه "مهزلة للعدالة، مع أحكام صارمة بشكل خاص".

والتجديف موضوع مثير للمشاكل في باكستان، وتكفي الاتهامات البسيطة أحيانا لتؤدي إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

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وحُكم على بيبي، وهي عاملة زراعية في الخمسينات من عمرها وربة عائلة، بالإعدام بعد مشادة مع قرويين مسلمين حول كوب من الماء.

وأعقب ذلك ملحمة قانونية طويلة قسمت البلاد وانتقلت إلى المجتمع الدولي، ولفتت انتباه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر والبابا فرنسيس.

وبعدما أمضت أكثر من 8 سنوات تنتظر الإعدام في باكستان، تعيش بيبي حاليا في كندا.

والمسيحيون الذين يشكلون نحو 2% من السكان هم أكثر فئات المجتمع تهميشاً في باكستان. وغالباً ما يسكنون مدنا عشوائية ويقومون بوظائف محدودة الأجر.