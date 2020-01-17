كندا تقدم تعويضات مالية لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، أن حكومته تعتزم تقديم 25 ألف دولار كندي (19122 دولارا أميركيا) لذوي كل ضحية من بين 57 مواطنا و29 مقيما بشكل دائم في كندا، لقوا مصرعهم في حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران مطلع الشهر الجاري.

وقال ترودو إنه ما زال يتوقع أن تعوض إيران ذوي الضحايا، ولكنه قال إنهم بحاجة إلى مساعدة الآن من أجل دفع تكاليف الجنازات والسفر إلى إيران ودفع الفواتير.

وطالب ترودو السلطات الإيرانية بدفع تعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، والتي سقطت بالقرب من طهران قبل نحو أسبوعين، وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصاً.

وأكد ترودو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن بلاده تطالب بتحقيق شامل وشفاف حول واقعة سقوط الطائرة، التي اعترفت السلطات الإيرانية أنها أسقطتها بصاروخ بالخطأ، في أعقاب هجمات صاروخية استهدفت القوات الأميركية في العراق.

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وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن وزير خارجيته التقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في سلطنة عمان، الجمعة، مؤكداً أن حكومته تلقت تطمينات إيرانية بإجراء تحقيق دولي في أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، كما عبر عن عدم رضا حكومته عن سير التحقيقات في الحادث والتي قامت بها إيران حالياً معتبراً أن الجيش الإيراني هو المسؤول عن الحادث.

طالبت 5 دول متضررة من حادثة الطائرة الأوكرانية في إيران، التي أسقطت الأسبوع الماضي بصاروخ من الحرس الثوري، مودية بحياة 176 راكباً، معظمهم كنديون وإيرانيون، وهي: كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا وإجراء "تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف" في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

وطلبت الدول الخمس من إيران إجراء عملية تحديد هويات الضحايا بكرامة وشفافية مع احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن.

بدوره، طالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، في مؤتمر صحافي بخصوص الطائرة الأوكرانية بعد الاجتماع، الخميس، بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية، وقال "على إيران التعاون الكامل". كما أضاف "علينا التعرف على جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها".