الحريري: بيروت لن تكون ساحة للسياسات المتعمدة لضرب سلمية الحراك

قال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب.

وأضاف الحريري في تغريدة له على تويتر "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وقال رئيس الوزراء المستقيل "لن نسمح لأي من كان بإعادة بيروت مساحة للدمار والخراب و"خطوط التماس".

وأضاف الحريري: "القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة، ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".

موضوع يهمك أعلن الصليب الأحمر اللبناني على تويتر عن أكثر من 160 إصابة في مظاهرة وسط بيروت حتى الآن حيث نقل ما يزيد على 40 من... 160 مصاب جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت العرب و العالم

وكان الصليب الأحمر قد أعلن أكثر من 100 إصابة في مظاهرة وسط بيروت حتى الآن، حيث نقل ما يزيد على 40 من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 في المكان، وذلك فيما دعت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على تويتر مجدداً جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فوراً من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أن من قام بإحراق خيم في ساحة رياض الصلح ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي، كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام.

وألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.

لن يحترق حلم #رفيق_الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. #لبنان_ينتفض #لبنان ٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) January 18, 2020

واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة. يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، اليوم السبت، حيث ردَّد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.