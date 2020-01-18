الصومال.. انفجار سيارة استهدفت متعاقدين أتراكاً

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، في طريق الرابط بين مدينة أفغوي والعاصمة الصومالية مقديشو، مستهدفةً مجموعة من المتعاقدين الأتراك، حسب ما أعلنته الشرطة الصومالية.

وقال شاهد عيان لقناتي "العربية" و"الحدث" إن السيارة المفخخة استهدفت متقاعدين أتراكاً في الطريق، الذي يربط العاصمة مقديشو بمدينة أفغوي، على بعد 30 كيلومتراً جنوب مقديشو.

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وأضاف الشاهد أن السيارة المفخخة اقتحمت مقهى، يقع خارج مقديشو، كان عمال أتراك وصوماليون يتواجدون فيه لتناول الغداء.

وأضاف الشاهد أن سيارة مفخخة اقتحمت الحاجز الأمني للمقهى واصطدمت به، مما أدى لانفجارها، موقعةً قتلى وجرحى، لم يحدد عددهم بعد.

بدروه، أكد مصدر أمني لـ"العربية" و"الحدث" وقوع الانفجار الذي استهدف المتعاقدين الأتراك.

من جهته، قال الشرطي، نور علي، من أفغوي لوكالة "رويترز": "سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكاناً أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء". وأضاف: "حتى الآن نعرف أن ثلاثة مهندسين أتراكاً ومترجمهم أصيبوا. وأصيب أيضاً رجل شرطة في الانفجار".

من جهتها، قالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء إن الهجوم أدى لإصابة 6 أتراك و9 صوماليين.

وأعلنت "حركة الشباب" الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدةً أنها أوقعت "عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف الأجانب والميشيات الصومالية" في إشارة إلى الأتراك المتقاعدين والقوات الحكومية.

يذكر أن في الطريق الرابط بين أفغوي ومقديشو، حيث وقع الانفجار، تجري عملية بناء تنفذها شركة تركية بتمويل قطري. ومنذ بدء عمليات بناء هذا الطريق، فإن عمال البناء وأفراد الشركة المتقاعدة أصبحوا عرضة لهجمات تنفذها "حركة الشباب".