زعيم المعارضة التركية: أردوغان وكيل في إراقة دماء المسلمين

قال زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، إن الغرب استخدم الرئيس رجب طيب أردوغان "في إشعال النار في سوريا"، "ويستخدمه الآن لإشعال النار في ليبيا". وأضاف أن "دماء المسلمين تسال في الشرق الأوسط، ومن يعطيهم السلاح هم روسيا وأميركا، والآن أصبحنا (تركيا أردوغان) وكلاء في إراقة دماء المسلمين".

زعيم المعارضة يقول ما معناه أن الغرب كما أستخدم تركيا أردوغان في أشعال النار في سوريا، الأن يستخدمون أردوغان لأشعال النار في سوريا، وأضاف أن دماء المسلمين تسأل في الشرق الأوسط، ومن يعطيهم السلاح هم روسيا وأمريكا، والأن أصبحنا (تركيا أردوغان) وكلاء في اراقة دماء المسلمين بالمنطقة pic.twitter.com/WhUOAgPLvq — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) ١٧ يناير ٢٠٢٠

وتساءل كمال كليجدار أوغلو: "من يحدد سياستنا؟ وزارة الخارجية: لا.. الرئاسة؟ كلا.. (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو من يحدد سياستنا إن كان في ليبيا أو في سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرر تأكيده، الخميس، قبيل أيام من مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد لبحث الأزمة الليبية.