زعيم المعارضة التركية: أردوغان وكيل إراقة دماء المسلمين

قال زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو أن الغرب أستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في أشعال النار في سوريا"، ويستخدمه الآن لإشعال النار في ليبيا،. وأضاف أن "دماء المسلمين تسال في الشرق الأوسط، ومن يعطيهم السلاح هم روسيا وأميركا، والأن أصبحنا (تركيا أردوغان) وكلاء في إراقة دماء المسلمين".

زعيم المعارضة يقول ما معناه أن الغرب كما أستخدم تركيا أردوغان في أشعال النار في سوريا، الأن يستخدمون أردوغان لأشعال النار في سوريا، وأضاف أن دماء المسلمين تسأل في الشرق الأوسط، ومن يعطيهم السلاح هم روسيا وأمريكا، والأن أصبحنا (تركيا أردوغان) وكلاء في اراقة دماء المسلمين بالمنطقة pic.twitter.com/WhUOAgPLvq — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) ١٧ يناير ٢٠٢٠

وتساءل كمال كليجدار أوغلو: "من يحدد سياسيتا؟"، وزارة الخارجية: لا.. الرئاسة؟ كلا.. (الرئيس الروسي فلاديمير ) بوتين هو من يحدد سياستنا إن في ليبيا أو في سوريا".