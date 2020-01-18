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زعيم المعارضة التركية: أردوغان وكيل إراقة دماء المسلمين

المصدر: دبي - العربية.نت
كمال كليجدار أوغلو
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قال زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو أن الغرب أستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في أشعال النار في سوريا"، ويستخدمه الآن لإشعال النار في ليبيا،. وأضاف أن "دماء المسلمين تسال في الشرق الأوسط، ومن يعطيهم السلاح هم روسيا وأميركا، والأن أصبحنا (تركيا أردوغان) وكلاء في إراقة دماء المسلمين".

وتساءل كمال كليجدار أوغلو: "من يحدد سياسيتا؟"، وزارة الخارجية: لا.. الرئاسة؟ كلا.. (الرئيس الروسي فلاديمير ) بوتين هو من يحدد سياستنا إن في ليبيا أو في سوريا".

كلمات دالّة

#روسيا, #تركيا
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