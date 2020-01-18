كوريا الشمالية.. أنباء عن وزير خارجية جديد

ذكر تقرير لموقع (إن.كيه. نيوز) الإخباري، ومقره عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، السبت، أن وزيرا جديدا سيحل محل ري يونغ هو، وزير خارجية كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر لم يسمّها، أن وزير الخارجية الجديد لم يتحدد، لكن من المقرر أن تعلن كوريا الشمالية اسمه الخميس المقبل.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وهي المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، إنه ينبغي تقييم أي تغيير في وضع وزير خارجية كوريا الشمالية الحالي، ري، بحذر.

ووفقا لوزارة الوحدة، فإن ري، المولود عام 1956، هو نجل ري ميونغ جي، النائب السابق لمدير إدارة التنظيم والتوجيه، وهي أحد الكيانات داخل حزب العمال الحاكم. وتشرف هذه الإدارة على تعيين المسؤولين الإداريين في الدولة.

كما كان والده محررا في وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي الوكالة الرسمية للبلاد.

ودرس ري، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، في جامعة اللغات الأجنبية المرموقة في بيونغ يانغ، وتولى على مدى سنوات مناصب رفيعة تعامل خلالها مع الغرب.

وكان ري سفيرا لكوريا الشمالية في لندن في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، كما تولى منصب نائب وزير الخارجية، ومثّل بلاده أثناء المحادثات السداسية حول برنامج بيونغ يانغ النووي.

ولم يحضر ري التجمع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، رغم أنه حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك لمدة 3 سنوات من 2016 إلى 2018.