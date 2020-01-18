مسؤول بخارجية أميركا: ندعو سلطات لبنان لحماية حق التظاهر

تحدث مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ "العربية" حول تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان. وقال إن "أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الافعال".

وأضاف: "قلنا من قبل أن على الزعماء اللبنانيين الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالب اللبنانيين بحكم أفضل وبفرص اقتصادية". وتابع قائلا: "وكما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات"

وأوضح المسؤول للعربية "أن حكومة ذات مصداقية، عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيين وينظر إليها اللبنانيون عامة على هذا الأساس، ويجب أن تكون قادرة على استعادة الثقة بلبنان".

وأضاف أن "حكومة قادرة على إجراء إصلاحات ملموسة وحدها قادرة على استعادة ثقة المستثمرين وإعادة فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وهناك تفاهم دولي قوي حول هذه القضية، وليس هناك طريق آخر للمساعدة الدولية غير إصلاحات حقيقية تقوم بها حكومة ذات صدقية وقادرة".

ودعا كل الاطراف إلى الامتناع عن استعمال أي شكل من اشكال العنف كما دعا السلطات إلى حماية الحق في التظاهر.

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، كشف الخميس، أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور قريباً. وقال خليل: نحن على عتبة تأليف حكومة من 18 وزيراً اختصاصياً.

إلى ذلك، أوضح في تصريحات من عين التينة، مقر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، في بيروت، أن هناك تقدماً ملحوظاً في عملية التشكيل الحكومي التي يقوم بها الرئيس المكلف حسان دياب، قائلاً: "تقدمنا إلى حد كبير، نحن على عتبة تأليف حكومة جديدة.

وأكد أن اللقاء بين بري ورئيس الحكومة المكلف كان إيجابياً وأمّن مناخات تتيح تشكيل حكومة من اختصاصيين، تمثل أكبر شرائح ممكنة.

يذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، في 29 أكتوبر بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

تظاهرات.. ووضع اقتصادي متدهور

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة الحريري، ومن ثم تكليف دياب بتشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد بأن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.