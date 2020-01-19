إسرائيل تباشر تأسيس شبكة مجسات للأنفاق على حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيل، الأحد، بدء تأسيس شبكة مجسات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود.

ويبدأ المشروع بعد عام من إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير مجموعة أنفاق للتسلل حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين، إن "كل أعمال الحفر تتم على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق" مشيراً إلى خط ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضاف أن الشبكة التي تعتزم إسرائيل تأسيسها "ليست جداراً" بل مجسات لرصد الاهتزازات والصوت مدفونة تحت الأرض.

وكشف أن إسرائيل أبلغت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بهذا العمل "للتأكد من أن الجميع على علم بما نقوم به. نحن نعمل على الجانب الإسرائيلي" من الحدود.

وأوضح أن تأسيس الشبكة يبدأ، الأحد، في قرية "ميسجاف آم" الحدودية الإسرائيلية، وأن الحفر هناك قد يستمر لما يصل إلى شهرين.

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وذكر كونريكوس أن "الخطة بشكل عام هي توسيع مواقع المجسات ووضعها في مواقع إضافية على امتداد الخط الأزرق"، دون أن يعلن موعداً لانتهاء أعمال الإنشاء.

وأضاف: "هذا إجراء وقائي، تقديراتنا الراهنة تشير إلى عدم وجود أنفاق هجومية عبر الحدود".

ونشبت آخر حرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في عام 2006.