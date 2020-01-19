بتهمة "التحريض".. إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى أسبوعا

سلمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، عكرمة صبري، قرارا بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة "التحريض".

وقال صبري: "أتت الشرطة إلى منزلي صباحا وسلمتني استدعاء لمقابلة، فذهبت الساعة الواحدة، وتركز التحقيق على تهمة التحريض".

وأوضح خطيب المسجد الأقصى أن المحقق وجه إليه، في مركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، تهمة "تعريض المواطنين للخطر"، الأمر الذي رفضه صبري واعتبره "باطلا".

واعتبر صبري أن القرار يهدف إلى "نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه".

ويتمحور سبب التحقيق والإبعاد حول ملف مبنى باب الرحمة الواقع داخل باحات الحرم. وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت في آذار/مارس الماضي بإغلاق المبنى، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الإسلامية.

وأكد مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، في حينه "أن المحاكم الإسرائيلية ليس لها سلطة على المسجد الأقصى".

ولم يتم تنفيذ قرار إغلاق المبنى إذ بقي مفتوحا ويشهد محيطه توترات متقطعة بين المصلين وعناصر الشرطة الإسرائيلية كان آخرها فجر الجمعة الماضي.

وعلق صبري: "شعروا بالغيظ بسبب فتح باب الرحمة وعدم قدرتهم على إعادة إغلاقه". وتم تسليم خطيب المسجد استدعاء آخر للتحقيق السبت المقبل.

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ويقع المسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ويعتبر الأقصى ثالث أقدس موقع في الإسلام، ويشهد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت، في حين لا يسمح لليهود بذلك إلا في أوقات محددة وبدون الصلاة فيه.

وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.