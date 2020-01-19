جونسون لبوتين: تسميم سكريبال عملية وقحة.. لا تكرروها

نبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، إلى أن "موقف المملكة المتحدة" حول قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال "لم يتغير"، وحضه على عدم "تكرار" اعتداء مماثل على الأراضي البريطانية.

وخلال لقائهما الأول منذ توليه رئاسة الوزراء، وصف جونسون الهجوم على سكريبال العام 2018 بأنه "استخدام متهور لأسلحة كيميائية ومحاولة وقحة لاغتيال أناس أبرياء على الأراضي البريطانية"، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وفي الرابع من آذار/مارس 2018، عثر على سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مركز تجاري في سالزبري (جنوب إنجلترا)، ونقلا إلى المستشفى في حال خطيرة.

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واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء تسميمهما بمادة نوفيتشوك ردا على تعاون سكريبال مع الاستخبارات البريطانية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق روسيين اشتبه بتنفيذهما الهجوم، واعتبرا على صلة بالاستخبارات العسكرية الروسية، لكن موسكو لا تزال ترفض هذه الاتهامات.

وأبلغ جونسون بوتين بأنهما "يتحملان معا مسؤولية الاهتمام بقضايا الامن الدولي، وخصوصا في ما يتصل بليبيا وسوريا والعراق وإيران"، لكنه أكد له أن العلاقات بين موسكو ولندن لن تعود إلى طبيعتها ما دامت روسيا لم تضع حدا "لأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وقال رئيس الوزراء "لن يتم تطبيع علاقتنا الثنائية ما دامت روسيا لم تضع حدا لأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءنا، وكذلك أمن مواطنينا وأمننا المشترك".