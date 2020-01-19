جونسون: لندن مستعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن بريطانيا مستعدة لإرسال "أشخاص وخبراء" للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق نار في ليبيا قد يجري التوصل إليه خلال مؤتمر برلين حول السلام في هذا البلد.

وأكد جونسون لقناة "سكاي نيوز" البريطانية عند وصوله إلى العاصمة الألمانية أن الوقت حان لكف تدخل "الوكلاء الخارجيين" في الحرب في ليبيا.

وأضاف: "النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها"، مؤكداً "نريد سلاماً ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية".

وعند سؤاله عن إمكان أداء القوات البريطانية دوراً في مراقبة وقف إطلاق النار، أجاب جونسون: "إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، وهو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا أرى في الوقت الحالي أي وقف لإطلاق النار"، مشيراً إلى أن "هذا ما نناقشه اليوم".

موضوع يهمك بينما تشارك تركيا في قمة برلين حول ليبيا، مع تأكيد رئيسها رجب طيب أردوغان أن "المؤتمر الدولي من أجل السلام في ليبيا"... تركيا تفاوض في برلين.. وتجند 6000 مقاتل سوري إلى ليبيا المغرب العربي

وتهدف قمة برلين إلى وضع حد لتدخل القوى الخارجية في النزاع الليبي، بينها تركيا وروسيا وفرنسا، ودفعها إلى الكف عن دعم طرفي النزاع بالعتاد والمقاتلين والمال.

وتتنازع في ليبيا كل من حكومة الوفاق الوطني برئاسة، فائز السراج، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وتتلقى دعماً من تركيا، والمشير خليفة حفتر الذي يشنّ منذ نيسان/أبريل الفائت هجوما على مقرها طرابلس.