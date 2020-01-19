كندا: على إيران تسليم صندوقي طائرة أوكرانيا إلى باريس أو كييف

حث وزير الخارجية الكندي، نظيره الإيراني، على تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أوكرانيا أو فرنسا.

هذا وأعلن مجلس سلامة النقل الكندي، الأحد، أنه ليس هناك خطط محددة بعد لتفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها إيران بالخطأ قبل نحو 10 أيام.

وأضاف المجلس في بيان أن اثنين من محققي حوادث تحطم الطائرات التابعين له غادرا طهران، في وقت سابق الأحد، بعد زيارة دامت 6 أيام شاركا خلالها في فحص حطام الطائرة.

وقتل 176 شخصا في الكارثة وكان من بينهم 57 كنديا.

وقال المجلس إن الصندوقين في إيران وأضاف "ليس هناك خطط محددة بعد لوقت ومكان تفريغ وتحليل البيانات من الصندوقين الأسودين".

وتراجعت إيران عن اعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى الخارج.

وأكد مدير التحقيق في الحوادث الجوية بإيران، الأحد، أن الصندوقين الأسودين في إيران، و "لا نعتزم إرسالهما الآن إلى أي دولة".

ونقلاً عن قناة "العالم" الإيرانية على تطبيق "تليغرام"، قال مدير التحقيق: "سنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحهما في طهران".

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وفي وقت سابق، السبت، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة، التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ في 8 يناير/كانون الثاني الحالي، إلى أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الإيرانية شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين، وهو ما تراجعت عنه طهران لاحقا وبسرعة.