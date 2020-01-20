قائمة عقوبات ضد تركيا بتوصية من الاتحاد الأوروبي

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كان الاتحاد الأوروبي قد حذر تركيا في وقت سابق، اليوم الاثنين، من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

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وأعلن جوزيب بوريل في بيان نشر السبت "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".

كما أضاف "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

عقوبات محددة

هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين، في بروكسل.

في حين، ستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.