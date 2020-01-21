إصابة شخص بانفجارين في ستوكهولم والشرطة تستبعد "الإرهاب"

هز انفجاران قبل الفجر، اليوم الثلاثاء، ضواحي مدينة ستوكهولم، فأصابا مباني بأضرار، كما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة. ورغم استخدام متفجرات بالحادث، استبعدت السلطات أن يكون عملاً إرهابياً.

وجرى إجلاء نحو 50 شخصاً في أعقاب الانفجارات التي وقعت بمبان سكنية بضواحٍ تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة السويدية. وكانت المسافة بين موقعي الانفجارين اللذين هشما نوافذ وشرفات وداخل بعض الشقق السكنية نحو 500 متر.

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وفي السنوات الأخيرة، شهدت السويد انفجارات وعمليات إطلاق نار على صلة بعصابات إجرامية متنافسة. ولم تربط الشرطة صراحة بين انفجاري الثلاثاء والعصابات، إلا أنها لم تفسّر سبب استبعاد أن يكون عملاً إرهابياً.

ووقع انفجارا، الثلاثاء، بعد ثمانية أيام من انفجار هز وسط ستوكهولم أيضاً ووقع قبل الفجر، وأصاب مباني بأضرار وكذلك سيارات منتظرة، إلا أنه لم يسبب إصابات بين الأفراد. ووقع ذلك الانفجار خارج مدخل مبنى يضم عدداً من الشقق وشركة، وأدى إلى إخلاء أكثر من عشر شقق.

ولم تجر الشرطة اعتقالات إثر انفجار اليوم، وهي تبحث الآن عن تسجيل مصور لكاميرات المراقبة يمكن استغلاله في التحقيق. ولم يتضح نوع المتفجرات التي استخدمت في انفجاري الثلاثاء.