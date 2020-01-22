لأول مرة بالتاريخ.. امرأة تعتلي رئاسة اليونان

بأغلبية ساحقة، انتخب البرلمان اليوناني القاضية في المحكمة العليا كاترينا ساكيلاروبولو (64 عاماً) رئيسة للبلاد، لتصبح أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في هذا البلد عبر التاريخ.

وحسب رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس، من المقرر أن تتولى ساكيلاروبولو رئيسة مجلس الدولة، وهي أعلى محكمة إدارية في اليونان، الرئاسة خلفاً لبروكوبيس بافلوبولوس الذي تنتهي ولايته، البالغة تبلغ مدتها خمس سنوات، في مارس المقبل.

وصوت نواب البرلمان المؤلف من300 عضو، الأربعاء، بأغلبية 261 صوتاً مقابل 33 لمنح ساكيلاروبولو، المنصب الشرفي إلى حد كبير، في مجتمع يحظى نساؤه بتاريخ محدود في المناصب السياسية العليا.

انفتاح على المستقبل

وأعلن رئيس الحكومة المحافظ أن ساكيلاروبولو هي مرشحة "الوحدة" و"التقدم"، وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء الذي كان واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته: "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل".

وأردف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزاً بحق النساء"، لكن "هذا الأمر يتغير من الآن فصاعداً، بدءاً بقمة هرم السلطة".

اختراق نسائي

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حققت ساكيلاروبولو اختراقاً كبيراً في تسلم مناصب عليا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.

وفور تسميتها في 15 يناير الجاري أثناء خطاب متلفز ألقاه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكورياً إلى حد كبير، ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة ولديها ولد.

ساكيلاروبولو في سطور:

- أول امرأة تصل إلى رئاسة اليونان.

- تولت رئاسة المحكمة العليا.

- تعيش في أثينا وتبلغ 63 عاماً.

- مطلقة ولديها ولد.

- لا تنتمي إلى أي حزب سياسي.

- من دعاة تحسين حقوق المرأة.

- نشطة على مواقع التواصل.

- ترأس جمعية معنية بالقانون البيئي.