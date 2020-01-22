مجلس العموم البريطاني يصادق نهائياً على اتفاق بريكست

صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا، الأربعاء، على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة أيام.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

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وأعطى النواب البريطانيون، قبل أيام، موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير (بريكست)، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف.

وأنهى فوز أنصار جونسون في حزب المحافظين، بأغلبية مريحة في انتخابات الشهر الماضي، سنوات من الجمود السياسي حول بريكست، وسمحت بتمرير القانون بالرغم من معارضة الأحزاب الأصغر.