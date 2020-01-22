"العربية" تلتقي مقاتلاً سابقاً في حزب الله فقد عينه في التظاهرات

تحدث مقاتل سابق في ميليشيات حزب الله اللبناني لقناة "العربية" عن تجربته بعد أن ترك الحزب ولم يعد مقتنعاً بأفكاره، وانضم إلى صفوف المتظاهرين ليفقد عينه اليمنى بحجر أثناء الاشتباكات التي ثارت، السبت، أمام مجلس النواب اللبناني.

وقال الشاب أيمن لمراسلة "العربية" و"الحدث" غنوة يتيم: "كنت تابعا لحزب الله وتركت".

وترصد صور سابقة الشاب وهو منخرط في صفوف الحزب ومرتديا شعاره.

وتعرض أيمن لإصابة أفقدته عينه اليمنى في مظاهرات السبت الماضي أمام مجلس النواب.

ورغم أن أسرته غابت عن غرفته في المستشفى، بسبب خلافات سياسية، أهمها تمرد الشاب على حزب الله، إلا أنها امتلأت بالعديد من المتظاهرين الذين شاركوه مصابه.

وذكر أيمن أنه يفضل عدم الخوض في أسباب خلافاته مع أسرته، والتي أرجعها إلى أمور خاصة.

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وعلى مواقع التواصل، قيل إن عائلته تخلت عنه بسبب موقفه من الثورة ودعمه لها. ويعلق أيمن على هذا التحول بأنه قرر الانضمام للمتظاهرين بقناعته الخاصة.

وقبل إصابته، مساء السبت، شارك أيمن في الحراك الثوري في قرية النبطية بالجنوب اللبناني، والتي هاجم حزب الله مخيمات المتظاهرين بها في محاولة للقضاء على أي مظاهر للثورة.