مقتل جنديين ماليين بانفجار لغم زرعه المتطرفون

قتل جنديان ماليان، الثلاثاء، بانفجار لغم قرب بلدة دوينتزا وسط خضم الحرب ضد المتطرفين، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش، الأربعاء.

وجرح جنديان آخران عند مرور آليتهما فوق لغم في مدينة بوني في طريقهما إلى بلدة دوينتزا، وفق ما أورد العقيد دياران كوني.

وقال أحد الجرحى لوكالة فرانس برس إن "الطريق الذي عبرناه كان مفخخا. لقد نجوت لأنني كنت في المقعد الخلفي. لحسن الحظ، وصلت النجدة بسرعة".

وتعيش مالي وجارتاها بوركينا فاسو والنيجر تدهورا أمنيا وانتشارا للعنف المتطرف الذي يقلق المجتمع الدولي، رغم انتشار قوات فرنسية وإفريقية وتابعة للأمم المتحدة.

وتضاعف عدد ضحايا العنف الإرهابي خمس مرات منذ عام 2016 ليبلغ 4 آلاف قتيل عام 2019 وفقا للأمم المتحدة. وأدى النزاع في منطقة الساحل الإفريقي إلى نزوح مئات آلاف السكان.

وبعيدا عن الهجمات ضد الجيش أو المدنيين، يؤدي زرع المتطرفين ألغاما محلية الصنع على امتداد طرق المواصلات الرئيسية إلى عشرات الانفجارات كل عام.

ويعمل الجيش المالي على تعزيز قواته بعربات مدرعة لحمايتها من الألغام والكمائن. وتلقى الأسبوع الماضي 13 عربة مدرعة من الاتحاد الأوروبي من دفعة تشمل 46 عربة سلمت أو بصدد التسليم إلى دول الساحل. وحصلت مالي على 14 عربة مدرعة أخرى من دفعة تشمل 130 عربة اشترتها.