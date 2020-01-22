وزير الصحة اللبناني عن الاحتجاجات: "حراك أسود"

مع إعلان الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، وسط غضب عارم من الشارع، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزير الصحة، المحسوب على حزب الله، حمد حسن، وهو رئيس سابق لبلدية بعلبك، يصف فيه التظاهرات بـ"الحراك الأسود".

ويظهر حسن في الفيديو قائلاً: "من أول يوم كان واضحاً أن الحراك أسود".

يشار إلى أن لبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تحت ضغط احتجاجات على الفساد الذي ينظر إليه كسبب أساسي للأزمة.

كما وقعت الأسبوع الماضي مواجهات بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

حكومة "مقنعة"

وأصدر الرئيس ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، علماً أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكد أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.