وزير خارجية تركيا: ندعم السراج بليبيا.. ونعارض العقوبات على إيران

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية، مضيفاً: "نحن لم نرسل قوات إلى ليبيا، وليس لدينا حضور عسكري كبير هناك".

وزير الخارجية التركي قال: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".

وقال إن "روسيا الآن طرف في ليبيا"، مشدداً على أن بلاده "تدعم السراج وروسيا تدعم حفتر"، في إشارة إلى رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وأضاف تشاووش أوغلو: "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة ونجحنا حتى الآن".

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وعن إيران، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعارض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وأضاف: "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين إيران وأميركا".

وزير الخارجية التركي تحدث أيضاً عن الوضع في إدلب، مشيراً إلى أنه "مثير للقلق، لأن الحكومة السورية تقتل المدنيين دون تمييز، وهناك 14 ألف شخص نزحوا ويتقدمون نحو الحدود التركية السورية".