باكستان تجري تجربة على صاروخ باليستي

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان له اليوم الخميس، إجراء تجربة صاروخية ناجحة على صاروخ سطح - سطح باليستي من طراز "غزنوي" يصل مداه إلى 290 كلم. ويتبع صاروخ "غزنوي" لمنظومة صواريخ "حتف" المحلية الصنع، ويمكنه حمل شحنات تقليدية ونووية.

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وأضاف البيان الصادر عن الجيش الباكستاني أن التجربة الصاروخية "جزء من تدريب ميداني لقيادة القوات الاستراتيجية"، و"تهدف إلى مراجعة الاستعدادات التشغيلية للصاروخ ليلاً ونهاراً". وأظهرت مشاهد بثها الجيش الباكستاني لقطات من التجربة الصاروخية.

وتأتي التجربة الصاروخية بعد أيام من قيام الهند بتجربة إطلاق صاروخ باليستي من طراز "كي. 4" من إحدى الغواصات. ويأتي ذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الباكستانية الهندية بعد إجراءات نيودلهي لضم ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها بين البلدين للسيادة الهندية في آب/أغسطس من العام الماضي.

وتؤكد باكستان أن منظومة صواريخ "حتف" محلية الصنع هي لغرض "توفير الحد الأدنى من قوة الردع". وعادةً ما تجري باكستان هذه التجارب الصاروخية "لتطوير خصائصها وللتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة".